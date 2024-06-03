Acun Ilıcalı Ali Koç'tan aldığı büyük görevi açıkladı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe'de gözler yaklaşan seçime çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da Ali Koç ve Acun Ilıcalı kozlarını paylaşacak.

MOURINHO HAMLESİNDE PAYI BÜYÜK

Aziz Yıldırım'ın duyurduğu Jose Mourinho'yu erken davranarak takımın başına geçiren Ali Koç'un seçimde bir adım öne geçtiği konuşulurken bu hamlede büyük payı olan Acun Ilıcalı tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

FUTBOL BAŞINA KİM GEÇECEK

Ali Koç'un listesinden seçime girecek olan Acun Ilıcalı gelen "Henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama futbolun başında Branco ile beraber sen olacaksın, Sayın Başkan ve Teknik Direktör Mourinho olacak. Böyle bir yapılanma var doğru mu bu" sorusu üzerine seçilmeleri halinde futbol şubesinde kimlerin görev yapacağını açıkladı.

4 KİŞİ YÖNETECEKLER

Futbol yönetimini 4 kişi üstleneceklerini söyleyen Acun Ilıcalı açıklamasında, "Birde Ahmet Ketenci var tabi ki. Sevgili Ahmet’in kulübe çok büyük faydası oldu. Çok ön plana çıkmayı da sevmeyen bir kardeşimiz. Sevgili Başkanımız en başta olacak şekilde ben, Branco ve tabi ki büyük hocamız Mourinho dördümüz ve Ahmet’le beraber inşallah futbol bölümünü hepimiz sırtlayacağız, götüreceğiz diye düşünüyoruz" dedi.