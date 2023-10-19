O cinayetine istenen ceza belli oldu! Kız arkadaşına mesaj atan tamirciyi öldürmüştü

Samsun’un Canik ilçesinde kız arkadaşı S.U.’ya (32) mesaj attığı için tamirci Hüseyin Erdoğan’ı tabancayla vurarak öldüren Çağlar Karaaslan (28) hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hüseyin Erdoğan’ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra S.U.’nun ‘evliyim’ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı.

KAYNAK: DHA
O cinayetine istenen ceza belli oldu! Kız arkadaşına mesaj atan tamirciyi öldürmüştü

Olay, 25 Mayıs’ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan’ın çalıştığı dükkana gitti. Burada otomobilinin lastiklerini değiştirdikten sonra S.U., sosyal medyadan konum ekleyerek paylaşım yaptı. S.U.’nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı. S.U.’nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan'ın bir süre sonra bu mesajları gördü. Karaaslan, 25 Mayıs sabahı saat 08.00 sıralarında S.U.’yu da yanına alıp dükkana gitti. Kararaslan, Erdoğan’ı silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karaaslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Çağlar Karaaslan hakkında ‘kasten öldürme suçundan müebbet, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan 3 yıla kadar, kız arkadaşı S.U.’ya, ‘kasten öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar, arkadaşı M.U.’ya (46) ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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TOKAT ATMIŞ, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURMUŞ

Hüseyin Erdoğan’ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra bekar olan S.U.’nun ‘evliyim’ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı. Öte yandan Karaaslan’ın, dükkana gittiğinde Hüseyin Erdoğan’a önce tokat attığı, kaçmaya çalışırken de tabancayla ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, Karaaslan’ın, Erdoğan’ı öldürdükten sonra arkadaşı M.U.’nun yanına gidip durumu anlattığı, kendisiyle birlikte kız arkadaşı S.U.'nun Kirazlık Mahallesi’ndeki evde saklandığı da yer aldı.

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