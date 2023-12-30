Arkadaş kavgası kanlı bitti: Silahla vururak öldürdü

Olay, dün akşam saat 22.30 civarında Mut ilçesi Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak’ta gerçekleşti. M.Ö. ve arkadaşı Ali Yaşlı arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavga esnasında M.Ö., elindeki silahı çıkarıp Yaşlı’ya iki kurşun sıkarak başına ve boynuna isabet ettirdi. Olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne götürülen Yaşlı, hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden M.Ö., polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan M.Ö., tutuklama kararı verildi.