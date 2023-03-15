O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğe'den aşk hakkında itiraflar

O Kız dizisinde oynadığı Zeynep karakteri ile kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi kazanan güzel oyuncu Dilge Döğer aşk ve hayat hakkında samimi açıklamalar yaptı.

İşte ünlü oyuncunun açıklamaları.

"Zeynep ve Dilin’i aşkta ortak paydada buluşturabiliriz. Çok soru sormadan, kendimizi o yola bırakarak ilişkilerimizi yaşıyoruz. Ben aşık olduğum zaman bu hayatta her şeyin üstesinden gelebilirim gibi hissediyorum."

"Aşk başladığı andan itibaren bitse bile sizi daha iyi noktaya getirdiği kesin. Güçlü duygular hissettiğin biri için kendi isteklerinden, yolundan ve içindeki enerjiden vazgeçmeden onunla senkronize olmak cesarettir." - "Aşık olmak bu dünyadaki en güçlü hislerden. Sizi olabileceğiniz ‘en’ hallere taşıyabiliyor. Aşkı hep kucaklamışımdır düşünmeden."

"İlk görüşte aşka inanmıyorum, aşkın kesinlikle güçlü bir çekimle başlayan keşif süreci olduğuna inanıyorum. Ve bu yeryüzündeki en güzel hislerden biri."

- "Biten ilişkinin arkasından alışkanlıkları doldurmuyorum. Atilla İlhan bir şiirde diyor ya “Ayrılmanın da vahşi bir tadı var”. Ben bazı vazgeçişlerin, yıkımların sonrasını heyecanla beklemeyi seçiyorum."