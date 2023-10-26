O şimdi çok ünlü bir şarkıcı. Tanıdınız mı?

Şarkıcı Elif Karlı, geçmişe özlem duyduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

O şimdi çok ünlü bir şarkıcı. Tanıdınız mı?

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Ünlü şarkıcı Elif Karlı’nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi’nde geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Elif Karlı, geçmişe özlem duyduğunu ifade ettiği bir gönderi paylaştı. Ünlü ismin nostaljik paylaşımına yorum yağdı.

653901084e3fe111c450f81b.jpg

Elif Karlı, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Küçüklük fotoğrafınıza dikkatlice baktınız mı hiç? Bizim jenerasyonda olanlar tabi...(Mesafe uzak ya!) Pek yabancı gibi geldi bana... Ben değilmişim gibi... Ne kuşağıydık biz sahi A? B? Adımız 70’ler... 80’ler miydi bizim? Plakçalar gibi isim mi olur? Olur azizim olur... Bu dünyada her şey olur... Çocuklar ölür, aileler yok olur…Neyse nasıl uyandıysam artık; bugün de hangi ruh durumumla! Saklı kalıyor yine içimde bir şeyler... Kulağımda Cem Adrian’ın şarkısı çalıyor?
‘İçimde bir şey kanıyor
Keskin bir vedanın yarası sızlıyor
Yüzümde bir şey soluyor
Aynı değil, umudun rengi kayboluyor
Kalbimde bir yerde bir orman yanıyor
Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor
Şiirler hep dargın, dualar şifasız.."

"Ömrüme mıhlanmış bir cümle Küçüklüğüme selam söyledim.Gülen kıza..Çocukluğuma..
‘Kaç günlük ki şu dünya? Her şey fani.. Gülümsemek en yakışanı insana.. Onu da çalan çalana....." demiş birileri!..

elif-karli.jpg

İlgili Haberler
Elif Karlı 8 ay önce kaybettiği eşi Cengiz Karlı'ya özlemini haykırdı
Eşinin vefatıyla yıkılmıştı. Elif Karlı'dan yürek burkan paylaşım
Elif Karlı'dan duygusal paylaşım. Eşi cezaevinde hayatını kaybetmişti
Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı