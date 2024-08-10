O tarihte dilekçe verenin emekli maaşı yüzde 35 artacak. Emekliler dikkat

Emekli olmayı dört gözle bekleyen binlerce kişi ‘Bu ay mı emekli olmalıyım, yoksa öteki ayda mı dilekçe vermeliyim? 2024 yılı yerine 2025 yılında emekli olsam daha yüksek maaş alır mıyım?’ sorusunun yanıtlarını arıyor.

Her yılın enflasyon ve büyüme oranlarına göre aylık maaş bağlama oranları değişiyor. 2024 senesinde enflasyon yüksek bir seyir halinde. Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sıkı para ve maliye politikaları sonrasında yıl sonuna doğru enflasyon oranının yüzde 40 civarına inmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz emekli olmayı bekleyen vatandaşların sorularına yanıt verdi.

Yılmaz, emekli maaş katsayılarının belirleyici en önemli faktörünün enflasyon (TÜFE) verisi ve ülkenin gelişme hızı olduğunu, enflasyon verilerinin de değişken olduğu için emeklilerin altı aylık periyotlarda maaşlarına güncelleme yapıldığını söyleyebileceklerini belirtti.

Emekli maaşının aslında kişiden kişiye farklılık gösteren bir unsur olduğunu belirten Yılmaz, emekli maaşı hesabını etkileyen en önemli unsurların sigorta günleri, yaş, yatırılan primler, aylık bağlanma oranları, ülkenin gelişme hızı gibi birçok faktör olduğunu söyledi.

“2025 YILINDA EMEKLİ OLAN İLE 2024 YILINDA EMEKLİ OLAN ARASINDA YÜZDE 35 MAAŞ FARKI OLABİLİR”

2024 senesinde enflasyonun daha yüksek seyretmesinden dolayı aylık bağlama oranının daha yükseğe çıkacağını aktaran Yılmaz, “2025 yılı itibarıyla enflasyonun düşmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 2024 yılında emekli olmanın 2025 yılında emekli olmaya göre yüzde 30 ile yüzde 35 arasında bir maaş farkı oluşturacağını ifade etti.

‘2024’TE EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI’

Yılmaz, konuyla ilgili bir örnek vererek, “2024’te emekli olursanız 20 bin lira alacaksanız 2025’te emekli olursanız maaşınız 14 bin 500 liraya düşebilir. O nedenle SSK, Bağ-Kur ve kamu işçileri için 2024 yıl sonuna kadar emeklilik dilekçesi vermek daha fazla maaş almaya yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINI ARTIRMANIN FORMÜLLERİ NELER?

Emekli maaşını artırmanın en büyük yolunun asgari ücretin üzerinde maaş almak olduğunu belirten Yılmaz, erkeklerde askerliğin, kadınlarda doğum borçlanması yapmanın, borçlanmayı yüksek rakamdan yatırmanın, kısmi süreli 2 işyerinde çalışmaların, sigorta primini artıracak ek ödemelerin maaşı yükseltebileceği, emekli olmadan mutlaka bir uzmana danışmakta fayda olduğunu ifade etti.

Yılmaz, emekli adayı asgari ücret üzerinden maaş alması taktirde aylık bağlanma oranı emeklilik hesaplamasında özellikle 2008 yılı sonrası çalışma süresi için emekli maaşınızı aşağı doğru çekebileceğini ifade etti.