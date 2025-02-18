O Uçak Ormana Düştü ve…

17 Şubat 1959.

Yani bundan tam 66 yıl önce.

Başbakan Adnan Menderes ve yanındaki heyeti taşıyan Türk Hava Yolları’nın Sev isimli uçağı Londra Havaalanı’na yoğun sis yüzünden inemedi, yakındaki bir havaalanına yöneldi.

Ne var ki orası da yoğun sis altındaydı.

Pilot inişi denedi ama başaramadı. Uçak havaalanına birkaç yüz metre uzaklıktaki ormana büyük bir gürültüyle düştü, parçalanıp yanmaya başladı.

Kazada aralarında Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık’ın da olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Çevredeki evlerden birinde hemşire Margaret Bailey ve eşi Tony Bailey oturuyordu. Olay yerine öncelikle gelip kurtarma çalışmalarına katılanlar arasında onlar da vardı.

Menderes yanmakta olan uçaktan çıkarılırken “İçeride arkadaşlarım var, lütfen onlara yardım edin!” diye bağırıyordu.

Bailey çifti şok geçiren ve yaraları olan Menderes’i evlerine götürdüler. Sakinleşmesi için konyak ikram ettiler. İlk yardım servislerini bir kez daha aradılar.

Çok geçmeden itfaiye ekipleri ve ambulanslar kaza yerindeydi.

Yaralılar Londra’da bir hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

...

Türk uçağının düşmesi ertesi gün bütün İngiliz gazetelerinin manşetindeydi. Örneğin Daily Mail “Menderes mucizesi” başlığını atmıştı. Daily Telegraf, “Menderes uçak kazasından kurtuldu” başlığıyla kazayı haberleştirmişti.

Kaza doğal olarak Türkiye’deki gazetelerde de geniş yer buldu. Bütün gazeteler kazayı tüm ayrıntıları ve fotoğraflarıyla duyurdu okuyucularına.

...

Bu kazadan 9 gün sonra Menderes ve kazada kurtulan arkadaşları uçakla İstanbul Yeşilköy Havaalanı’na geldi.

Buradaki karşılama töreni muhteşem oldu.

Binlerce kişi Menderes’i karşılamak için havaalanına akın etmişti.

Bir süre orada dinlenen Menderes daha sonra trenle Ankara’ya hareket etti.

Ankara’da da muhteşem bir karşılama töreni yapıldı.

Menderes’i karşılayanlar arasında bir süredir ilişkileri son derece gergin olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de vardı.

İnönü, Menderes’e geçmiş olsun dileğinde bulundu, kazadan kurtulması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menderes de İnönü’nün kendisini karşılamaya gelmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

...

Bu karşılamanın yarattığı olumlu hava ne yazık ki sonraki günlerde hızla dağıldı. Bunda Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın CHP ve İnönü’ye karşı sert ve tavizsiz tutumunun etkisi büyüktü.

Bayar, İnönü’nün Menderes’i karşılamasını Demokrat Parti’yi yıpratmaya yönelik siyasi bir şov olarak görüyordu.

O günlerde Bayar’la Menderes’in arası da iyice açılmıştı.

Bayar, Menderes’in yerine yeni bir başbakan bulmaya çalışıyordu. Menderes ise yola Bayar ile devam edilemeyeceği görüşündeydi, O da yeni bir cumhurbaşkanı arayışı içindeydi.

Araya Celal Bayar girmeseydi ve o karşılamanın yarattığı yumuşama sürseydi Türkiye belki de 27 Mayıs 1960’da askeri bir darbeyle karşı karşıya kalmayacak, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darağacında can vermeyecek, demokrasi tarihimize büyük bir utanç sayfası eklenmeyecekti.