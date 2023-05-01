O ülkede sosyal medya 13 yaş altına yasaklanıyor

ABD'de 13 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı.

O ülkede sosyal medya 13 yaş altına yasaklanıyor

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi büyük tartışma konusu haline geldi. Birçok ülke, çocukların sosyal medya kullanımına sınırlandırma getirirken, sosyal medya şirketleri de ebeveyn denetimlerini artırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için katı kurallar getirmeye hazırlanıyor.

13 YAŞ ALTINA YASAKLANACAK

ABD'de 13 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanması için yasa tasarısı hazırlandı.

Senato'da, 13 yaşından küçüklere gelecek sosyal medya yasağı için anlaşma sağlandı..

13 ve 17 yaş arası çocukların sosyal medya kullanabilmesi için de ebeveyn izni gerekecek.

Yasa tasarısının, yasa haline gelebilmesi için önce Senato'da ardından da Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi gerekiyor.

Son olarak Biden'ın onay vermesi halinde, yeni yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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