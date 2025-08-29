O “YÜKSEK PROFİL”İ SEVERDİ!

Büyük Zafer’in 103’üncü yıldönümünü kutladığımız bu günlerde zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün özelliklerinden birinden daha bahsetmekte yarar var.

O gerçek bir liderdi. “Sözümü dinletemem, ileride bana rakip olurlar” gibi endişeler taşımadı. Görev verdiklerinde “düşük profil” aramadı, döneminin en güçlü siyaset adamlarıyla çalıştı.

Başbakan yaptıkları arasında İsmet İnönü, Celal Bayar, Ali Fethi Okyar gibi tarihimizde önemli izler bırakmış isimler yer aldı.

Fevzi Çakmak, Kazım Özalp, Tevfik Rüştü Aras, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Mahmut Esat Bozkurt, Refik Saydam, Hasan Saka, Şükrü Kaya, Abdülhalik Renda gibi önemli değerler o dönemin bakanları arasındaydı.

***

Atatürk’ten sonra “yüksek profilli” isimle çalışma anlayışına sahip tek siyasetçi 1950-1960 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Celal Bayar oldu. Adnan Menderes’le çalışmaktan kaçınmadı, 10 yıl boyunca tüm hükümetleri ona kurdurdu.

27 Mayıs askeri darbesinin ardından siyasete girenler ise ne olur ne olmaz korkusunu duymuş olmalılar ki çalışma arkadaşlarını belirlerken “düşük profil”e sarıldı.

Süleyman Demirel AP Genel Başkanı iken de, DYP Genel Başkanı olduğunda da yanında lider özelliği taşıyan kimse bulundurmadı. Düşünün ki Cumhurbaşkanı seçildiğinde yerini bıraktığı isim Tansu Çiller’di.

ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal da cumhurbaşkanı seçilip Çankaya’ya çıkarken “düşük profil”den vazgeçmedi, yerine başbakan olarak Yıldırım Akbulut’u atadı.

Önce CHP, sonra DSP Genel Başkanı olarak başbakanlık yapan Bülent Ecevit yanında hiçbir zaman güçlü, karizmatik yol arkadaşları istemeyen bir diğer lider oldu.

Sadece iktidar partilerinin değil muhalefet partilerinin liderleri de “yüksek profil fobisi”nin esiriydi. Örneğin CHP lideri Deniz Baykal yanında güçlü bir isim olmamasına dikkat etti hep.

Ülke yönetiminde 23 yıldır söz sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındaki isimler de hep liderlik kumaşı taşımayanlar oldu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BUGÜNE REHBER OLACAK SÖZLER!

Bugünün siyaset adamlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini defterlerine kaydedip sık sık okumaları yerinde olur:

-Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır.

-Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur.

-Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

-Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

-Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz.

-Sayın öğretmenler, hiç bir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

-Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır. Gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar.

-Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir.

-Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

-Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.

-Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.