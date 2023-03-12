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Mide botoksu yapan iki merkez askıya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir” dedi. 

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 09:36
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Obezite için mide botoksu yapan iki merkez askıya alındı

Mide botoksu yapan iki merkez askıya alındı
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Bakan Koca: “Mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle hastanelere başvurular olmuştur” dedi o merkezleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı. Tedavilerde kullanılan ürünlere el konularak incelendiğini söyleyen Bakan Koca, “Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır.” diye konuştu.

İHA

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