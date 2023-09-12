Obezite sağlık sorunu olarak giderek büyüyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Obezite, birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul ediliyor. Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, obez ve fazla kilolu yetişkin sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

KAYNAK: İHA
Obezite sağlık sorunu olarak giderek büyüyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Obezite, aşırı yağ birikiminin sağlığı olumsuz etkileyen bir durum olarak tanımlanıyor ve birçok kronik hastalığın nedeni veya risk faktörü olarak kabul ediliyor.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, obezitenin topluma ekonomik yük getirebileceğini vurguladı. Ayrıca Dünya Obezite Federasyonu'nun 2023 raporuna göre, obezitenin küresel ekonomiye etkisinin önümüzdeki yıllarda büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tezer, Obezitenin nedenleri arasında biyolojik faktörler, akıl sağlığı, genetik riskler, çevre ile alakalı etkenler, sağlık hizmetlerine erişim ve ultra işlenmiş gıdalara erişim gibi çeşitli faktörler sayıldığını belirtti. Obezitenin sadece irade eksikliği değil, altında daha karmaşık nedenlerin yattığına dikkat çekildiğini belirten Teze, aynı zamanda obezitenin bireysel bir sorun olmanın ötesinde toplumsal bir sorun olduğu ve dünya genelinde obez ve fazla kilolu yetişkin sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Sinan Tezer, “Obezitenin tedavisi çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Kilogram cinsinden ağırlığın boyun karesine bölünmesiyle hesaplanan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümüyle obezite tanısı konabilir. Tedavide kilo kaybı hedeflenir ve bu multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Özellikle Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kanser ve birçok hastalığın risk faktörü olarak obeziteyi ele almak önemlidir” dedi.

OBEZİTEYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Obezite tedavisinin temel adımı, bireylerin yaşam tarzını değiştirerek, uygun bir diyet ve egzersiz programını benimsemeleridir. Bu aşama genellikle en az 6 ay sürebilir. Bu süre içinde, bireylerin başlangıç kilosunun yüzde 5'ini kaybetmeleri hedeflenir. Eğer bu aşamada istenilen kilo kaybı sağlanamazsa, daha ileri medikal tedavilere geçilebilir.

Kilo kaybını desteklemek amacıyla hekimler tarafından önerilen ilaç ve ürünler mevcuttur. Ancak vurgulanması gereken bir nokta, hiçbir ilacın veya ürünün bireyin katkısı olmadan tek başına büyük ölçüde kilo kaybı sağlayamayacağıdır. Bu medikal tedaviler, yaşam tarzı değişiklikleri ve sağlıklı alışkanlıklarla birlikte kullanılmalıdır.

Son yıllarda obezite cerrahisinin uygulanma sıklığı artmıştır. Obezite cerrahisi, kilo kaybını sağlamak ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarını azaltmak için tercih edilen bir seçenektir. Ancak bu ameliyatlar, ciddi bir adım olduğundan önce dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirir. Bu noktada endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarının katkısı büyüktür. Kişilerin en az 6 ay boyunca bu uzmanlar tarafından takip edilmesi, obezite cerrahisinin uygun bir seçenek olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi Dünya
Yunan askerleri kaçak göçmenleri dövüp yarı çıplak Türkiye'ye gönderdi
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi Dünya
Birleşik Krallık'ta işsizlik artış gösterdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var? Keşfet
12 Eylül Salı TV yayın akışında ne var? 12 Eylül Salı bugün hangi diziler var?
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan kozmetik ve gıda firmalarına soruşturma
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı Güncel
Libya'daki selde şehirden geriye bu kaldı. İnsanlar arabada yakalandı
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı Magazin
Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı