Ocağı açık unutup şehir merkezine gitti. Evinin yanışını ağlayarak izledi

Kaynak: DHA
Ocağı açık unutup şehir merkezine gitti. Evinin yanışını ağlayarak izledi
Edirne’de sütü ocakta unutup evden çıkan ev sahipleri döndüklerinde evlerini yanarken buldu. Çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Hıdırağa köyünde Halil (64) ve Fatma Uysal’a (60) ait tek katlı bir evde çıkan yangında, Sabah ahırlarındaki ineklerinden sağdığı sütü ısıtmak için ocağa koyan Fatma Uysal, ardından eşiyle Edirne’nın şehir merkezine gitti. O esnada ateşte unutulan süt nedeniyle ocak alev alev yanmaya başladı. Evden çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başlarken jandarma ise evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Evlerinin yandığını komşularından öğrenip, bölgeye gelen Halil ve Fatma Uysal çifti yanan evlerini görünce sinir krizi geçirdi

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"BÜTÜN DEĞERLİ EŞYALARIMIZ İÇERİDEYDİ”

Evinin yanışını ağlayarak izleyen Fatma Uysal yaptığı açıklamada, "Edirne’ye gitmiştik, evimizin yandığını söylediler. Biz de aceleyle geri geldik köye, evimizin yandığını gördük, eşyaları kurtarmak için içeriye bile gidemedik. Her şeyimiz içerideydi, bütün değerli eşyalarımız içerideydi. Ateşte bir şey unuttum sanırım o nedenle başlamış yangın, emin değilim" ifadelerini kullandı.

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