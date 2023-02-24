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Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon 5 bin 967 turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artarak 2 milyon 5 bin 967'ye yükseldi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 14:50
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Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon 5 bin 967 turist geldi

Ocak ayında Türkiye’ye 2 milyon 5 bin 967 turist geldi
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ANKA'da yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılının ocak ayında Türkiye’ye giriş-çıkış yapan yabancılar ve Türk vatandaşlarına ilişkin verilerini bugün açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; ocak ayında yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oranında artış göstererek 2 milyon 5 bin 967 oldu.

OCAK AYINDA EN ÇOK RUSLAR GELDİ
Ocak ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,95 (279 bin 818) ile birinci sırayı aldı. Rusya’yı, yüzde 8,33 (167 bin 138) ile Bulgaristan ve yüzde 6,98 (139 bin 955) ile Almanya izledi.

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 3 il; İstanbul, Edirne ve Antalya oldu. İstanbul’a 1 milyon 189 bin, Edirne’ye 242 bin 615, Antalya’ya ise 183 bin 338 turist geldi.

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