OCHA: Gazze'de 117 bin kişi hastanelere sığındı

OCHA, Gazze’de son durumu değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda, Gazze’deki Shifa ve Al-Quds hastanelerinin çevresinin 28-29 Ekim’de bombalandığı ve bu saldırının İsrail ordusunun tahliye emrinden sonra gerçekleştiği kaydedildi. Raporda ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde hala faaliyette olan 10 hastanenin tümünün son günlerde defalarca tahliye emri aldığının altı çizildi. OCHA, saldırılar sonucunda hasta ve sağlık görevlileri dışında 117 bin kişinin bölgedeki hastanelere sığındığını ifade etti.

GAZZE’DEKİ NUFÜSUN NEREDEYSE TAMAMI YERİNDEN EDİLDİ

OCHA raporunda, saldırlar öncesinde 2 milyonluk nüfusa sahip Gazze şehri için son duruma ilişkin, “29 Ekim itibarıyla Gazze'de 1.4 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi; yaklaşık 671 bin kişi 150 UNRWA tesisine sığındı. Barınak başına düşen ortalama yerinden edilmiş kişi sayısı, amaçlanan kapasitenin üç katından fazladır” ifadelerini kullandı.

239 KİŞİ REHİN TUTULUYOR

OCHA rehineler ilgili olarak, “İsrailli yetkililere göre Gazze'de İsrailliler ve yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 239 kişi esir tutuluyor. Kırk kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Basında çıkan haberlerde rehinelerden yaklaşık 30'unun çocuk olduğu belirtildi. 20 ve 23 Ekim'de dört yetişkin rehine serbest bırakıldı. 26 Ekim'de Hamas, rehinelerden 50'sinin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti” açıklamasını yaptı.