OCHA: Gazze'de 117 bin kişi hastanelere sığındı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki son durumu paylaştığı bir rapor yayınladı. Raporda, Shifa ve Al-Quds hastanelerinin çevresinin bombalandığı, hasta ve sağlık görevlilerinin dışında 117 bin kişinin hastanelere sığındığı belirtildi.

KAYNAK: DHA
OCHA: Gazze'de 117 bin kişi hastanelere sığındı

OCHA, Gazze’de son durumu değerlendirdiği bir rapor yayınladı. Raporda, Gazze’deki Shifa ve Al-Quds hastanelerinin çevresinin 28-29 Ekim’de bombalandığı ve bu saldırının İsrail ordusunun tahliye emrinden sonra gerçekleştiği kaydedildi. Raporda ayrıca, Gazze'nin kuzeyinde hala faaliyette olan 10 hastanenin tümünün son günlerde defalarca tahliye emri aldığının altı çizildi. OCHA, saldırılar sonucunda hasta ve sağlık görevlileri dışında 117 bin kişinin bölgedeki hastanelere sığındığını ifade etti.

GAZZE’DEKİ NUFÜSUN NEREDEYSE TAMAMI YERİNDEN EDİLDİ

OCHA raporunda, saldırlar öncesinde 2 milyonluk nüfusa sahip Gazze şehri için son duruma ilişkin, “29 Ekim itibarıyla Gazze'de 1.4 milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi; yaklaşık 671 bin kişi 150 UNRWA tesisine sığındı. Barınak başına düşen ortalama yerinden edilmiş kişi sayısı, amaçlanan kapasitenin üç katından fazladır” ifadelerini kullandı.

239 KİŞİ REHİN TUTULUYOR

OCHA rehineler ilgili olarak, “İsrailli yetkililere göre Gazze'de İsrailliler ve yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 239 kişi esir tutuluyor. Kırk kişinin hala kayıp olduğu bildiriliyor. Basında çıkan haberlerde rehinelerden yaklaşık 30'unun çocuk olduğu belirtildi. 20 ve 23 Ekim'de dört yetişkin rehine serbest bırakıldı. 26 Ekim'de Hamas, rehinelerden 50'sinin İsrail hava saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti” açıklamasını yaptı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Ekonomist Murat Kubilay hatıra madeni paranın neden 5 TL olarak basıldığını açıkladı
Son Haberler
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması Spor
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı Magazin
Bahar Öztan sağlık durumunu açıkladı. Dördüncü kez kansere yakalanmıştı
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette Yaşam
‘Sazan sarmalı’ vurgunu kameraya böyle yansıdı. Deste deste paralar siyah poşette
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi Gündem
Ürdün'den ABD’ye Patriot talebi
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı Dünya
ABD'den Türkiye'ye Hamas tehdidi. Türker Ertürk açıkladı
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz Ekonomi
Bu faiz oranlarını gören cüzdanından kredi kartını çıkarmaz
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum Spor
Fred'in sakatlığına Ömer Üründül'den flaş yorum