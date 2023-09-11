Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pansiyonda aynı odada kalan iki arkadaş arasında çıkan kavgada, arkadaşını sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı.

Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonda aynı odada kalan Serkan D. (25) ile Fatih S. (30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Fatih S., Serkan D.'yi sırtından bıçakladı.

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Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımdaki Serkan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatih S., adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, "Bana 500 TL borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de 'önce borcunu öde' dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa-sola salladım. O sırada bıçaklamışım" dediği öğrenildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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