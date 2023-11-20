Ödem hangi hastalıkların habercisi

Bazı hastalıkların habercisi olan ödemi hafife almayın. İşte nedenleri ve ayrıntılar...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: İHA
Ödem hangi hastalıkların habercisi

Vücutta su ve tuz tutumuna bağlı olarak gelişen şişlikler ödem olarak adlandırılır. Genelde kişilerin yedikleri ve içtikleri ile alakalı olsa da çevresel koşullar, genetik yatkınlıklar da ödemin sebepleri arasında yer alır. Ödem vücuttan atılmadığında kilo alımına neden olabileceği gibi bazı hastalıkların belirtisi de olabilir. Peki, vücutta ödem oluşumuna sebep olan şeyler neler? İşte ayrıntılar...

Zaman zaman çevrenizdeki insanlardan bacaklarında ya da kollarında oluşan ödemden dolayı ağrı şikâyetleri olduğunu duyarsınız. Kimileri de aldığı kiloları ödeme bağlayarak ödemi bir günah keçisi olarak ilan edebilirler. Ancak ödem sadece kilo alımına sebep olan bir süreç değil. Mesela akciğer ödemi başta nefes darlığı olmak üzere daha ciddi sorunlara yol açabilir. İşte hem fiziksel görüntü hem sağlık açısından rahatsız eden ödemin oluşma sebeplerini sizler için derledik.

KRONİK RAHATSIZLIKLAR

Vücutta boşaltımdan sorumlu temel organ olan böreklerin yeterli çalışmaması ödemin başlıca nedenlerinden birisi. Vücuttan sıvı atımından sorumlu olan böbrek yeteri kadar çalışmadığında vücudunuzdan sıvı atılamaz. Atılamayan sıvılar ise kılcal damar etrafında birikerek şişliklere neden olur. Böbrek dışında karaciğerde meydana gelen siroz hastalığı da vücudunuzda su birikmesine neden olur. İleri derecede siroz olan hastalardan sıvı çekimi bu yüzden yapılır. Damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlığına bağlı olarak gelişen ödemler ise genelde kol ve bacaklarınızda şişlik yapar.

HANGİ BESİNLERİ TÜKETMEK ÖDEMİ TETİKLEYEBİLİR

Tuz ve sodyum açısından zengin olan besinleri tüketmeniz ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Ayrıca alkol ve kafeinli ürünlerin fazla tüketimi de ödem riskinizi artırır. Sizlere şaşırtıcı gelse de ödemi tetikleyen besinlerin başında peynir gelir. Peynirler yüksek oranda tuz içerdikleri için fazla tüketimi vücudunuzda ödem birikmesi yapar. Peynir bakterilerini kontrol altında tutmak için oldukça fazla tuz kullanılır. Peynir tüketirken bunu fark edemeyebilirsiniz ancak bu peynirin tuzlu olmadığı anlamına gelmez. Ödeme neden olan diğer gıdalar ise hazır turşular ve konserveler. Probiyotik olduğu için özellikle kışın bolca tüketilen turşu ve konserve ürünleri de yüksek miktarda tuz barındırır. Vücutta su tutulmasına neden olan turşuyu dikkatli tüketmelisiniz. Uyanmak için ve mola aralarında sıklıkla içilen kahve ve çayda bulunan kafein de ödemin başlıca nedenlerinden birisi olabilir. Günlük almanız gereken kafein miktarını aşmadan çay ve kahve tüketebilirsiniz.

İHA

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