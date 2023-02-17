17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım Bakanı açıkladı. Ödemeler nakit yapılacak

Tarım Bakanı açıkladı. Ödemeler nakit yapılacak

Depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:52
Takip Et

Ödemeler nakit yapılacak. Tarım Bakanı açıkladı

Tarım Bakanı açıkladı. Ödemeler nakit yapılacak
+
Aa
-

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle "2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri nakdi olarak yapılacak.

Kararla havza bazlı fark ödeme desteğine ilişkin de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, söz konusu destek kütlü pamukta kilogram başına 110 kuruştan 160 kuruşa, yağlık ayçiçeğinde 50 kuruştan 70 kuruşa yükseltildi.

Ayrıca, "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Listesi" de düzenlendi. Afyonkarahisar-Başmakçı, Kastamonu-Daday, Kastamonu-Devrekani, Kastamonu-merkez, Kastamonu-Seydiler, Kastamonu-Taşköprü, Kırıkkale-Balışeyh, Kırıkkale-Keskin, Konya-Ahırlı, Konya-Halkapınar, Niğde-Ulukışla, Samsun-Alaçam, Samsun-Asarcık, Samsun-Bafra, Samsun-Havza, Samsun-Salıpazarı ve Samsun-Vezirköprü havzalarında desteklenen ürünlere eklemeler yapıldı.

Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
2
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
4
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
6
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Çölyak hastalığı nedir?
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
﻿Adana’da çöken binaların eşyaları korunuyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.