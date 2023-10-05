Ödüllü gazeteci NTV ile yolları ayırdı

MedyaRadar'ın özel haberinde yer alan bilgilere göre; NTV’de görev alan Ankara polis adliye muhabiri Gökhan Gerçek kanalla yollarını ayırdı. Gökhan Gerçek, yaklaşık 25 yıldır NTV'de çalışıyordu.

Deneyimli gazeteci, vedasını sosyal medya hesabından ayrılığı Frank Sinatra'nın “My way“ isimli parçasıyla ve “Gökhan Gerçek kaçar” notuyla paylaştı.

GÖKHAN GERÇEK KİMDİR?

Gökhan Gerçek, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Hürriyet Ankara bürosunda foto muhabirliği yapan Gerçek, ardından NTV’ye transfer olmuş ve yaklaşık 25 yıldır da NTV’de görev alıyordu.

Gökhan Gerçek, Çağdaş Gazeteciler Derneği 2010 Başarılı Gazetecileri Ödülleri'nde 'Televizyon Haber' kategorisinde ''Yargı, Yargıyı Dinledi'' haberi ile, 2012 yılında yine ‘Televizyon Haber’ kategorisinde 'Kod adı umut' haberiyle, 2015 yılında ise “IŞİD yazışmaları” haberiyle ödüle layık görülmüştü.