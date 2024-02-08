Odun kesmek için evden çıkan yaşlı adam ölü bulundu

Aksaray’ın, Ereğlikapı Mahallesi 1407 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşanan olayda, odun kesmek için evden çıkan 79 yaşındaki Hüsnü Aktaş bir müddet geçtikten sonra eve dönmeyince durumdan şüphelenen yakınları evin bahçesine gitti.

79 yaşındaki yaşlı adamı odunların arasında bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaşlı adama ilk müdahale yapıldı ve yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Polis ekipleri yaşlı adamın ölüm nedenini araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.