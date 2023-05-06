Odun yüklü tır yola devrildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki odun yüklü tır yola devrildi. Kazada tırın çarptığı bir aracın sürücüsü ise yaralandı.

Odun yüklü tır yola devrildi

(İHA) Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAT 849 plakalı odun yüklü tır, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak, 67 ABR 197 plakalı otomobile çarptı.

Ardından refüje çıkan tır, karşı yönden gelen 67 ACV 851 plakalı araca da çarparak devrildi.

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Kazada tırın çarptığı aracın sürücüsü yaralanırken, olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralıyı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Trafik bir müddet kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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