OECD işsizlik verileri ile şaşırttı: Türkiye'nin sıralamadaki yerini açıkladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında işsizlik oranı mart ayında değişmedi. Yüzde 4,8'de sabit kalan işsizlik oranı ile işsizlik oranı rekoru düşük seviyeye geriledi.

MARTTA 5 ÜLKEDE İŞSİZLİK YÜKSELDİ

Verilere göre 14 OECD ülkesinde işsizlik oranı gerilerken 5 ülkede işsizlik, martta yükseldi. 15 ülkede ise işsizlik oranında bir değişim yaşanmadı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı ise yüzde 10,5 ile 2005 sonrası en düşük seviyeye geriledi.

TÜRKİYE'NİN YERİ ŞAŞIRTTI

Euro Bölgesinde'de işsizlik oranı yüzde 6,5'e gerileyerek rekor düşük seviyeyi gördü.

OECD ülkeleri arasında mart ayında en yüksek işsizlik oranı İspanya'da görüldü. İspanya'nın ardından Yunanistan, Kosta Rika ve Kolombiya sıralanırken, Türkiye yüzde 10 işsizlik oranıyla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin sıralamada beşinci sıradaki yerini korurken geçtiğimiz yıl mart verilerine göre işsizlik oranı yüzde 1 gerilemesi şaşırttı. Türkiye, geçtiğimiz yıl aynı dönemde işsizlik oranında ise yüzde 11 ile beşinci sırada yer almıştı.

OECD ülkeleri arasında en düşük işsizlik oranı yüzde 2,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

TÜİK VERİLERİ

TÜİK verilerine göre Türkiye'de mart ayında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21,8 olmuştu. Gençlerde işsizlik oranı ise martta yüzde 20,1'e yükselmişti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edilmişti. Martta işsiz sayısı TÜİK'e göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

OECD'nin sıralaması şu şekilde: