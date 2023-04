Bartu Soral konut kira artışı sığınmacılar yüzünden dediği için Emniyete çağırıldı. Şikayeti Göç İdaresi yapmış

Editör: Özge Ceren Çimen

Kalkınma iktisatçısı Bartu Soral ‘’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla’’ (TCK 216) Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağırıldı. Konuyla ilgili Göç İdaresi Başkanlığı'nın şikayetçi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soral:

‘’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla (TCK 216) Ankara Emniyet Müdürlüğündeyiz. B ir programda; “arz talep dengesi bozulunca fiyatlar artar. Türkiye’de konut kira artışının bir sebebi de 8 milyon sığınmacı ve kaçaktır” demişim. Suçum bu!

Takdir Türk kamuoyunundur’’ dedi.

BARTU SORAL KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen, kalkınma ekonomisi ve finansal piyasalar üstüne uzmanlaşan Bartu Soral, ulusal ve uluslararası bir çok yayının yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında bir çok konferans ve panelde tebliğ sundu. Dünyadaki ve Türkiye’deki bankacılık krizlerini incelediği kitabı; “Banking Crises and Bankruptcy for Profit in Turkey” 2008 yılında basıldı ve dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuldu. Bunun dışında ekonomi alanında beş kitabı daha bulunan Soral’ın son kitabı “Tünelin Sonu Kriz, Yeniden Kalkınma Zamanı” 2015 yılında okuyucusuyla buluştu.

İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.

UNDP’yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki borçlanma ve proje yapılandırma görüşmelerini yönetmenin yanı sıra UNDP Program Müdürü olarak 70 milyon dolarlık kalkınma projelerinin dizaynı ve uygulanmasından sorumlu oldu.

2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı olmaktadır.