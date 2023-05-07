OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon Türkiye'de. İşte Avrupa’nın kıskandığı Türkiye

2023 yılının mart ayı verilerine göre 38 üyeli OECD ülkeleri arasında açık ara farkla en yüksek enflasyona sahip ülke Türkiye oldu.

OECD'nin 4 Mayıs'ta güncellenen "Tüketici Fiyatları" raporuna göre OECD ülkelerinde ortalama yıllık enflasyon mart ayında yüzde 8,8'den yüzde 7,7'ye geriledi. Türkiye, TÜİK'in yüzde 50,5 olarak açıkladığı mart ayı tüketici enflasyonu verisiyle OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin ardından tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 25,2 arttığı Macaristan ve yüzde 17,3 artışla Letonya geldi.

OECD ülkeleri arasında yıllık tüketici enflasyonunun en düşük olduğu ülke yüzde 2,9 ile İsviçre oldu. Yüzde 3,2 enflasyon açıklayan Japonya ve yüzde 3,3 ile İspanya, son 3 sırayı tamamladı.

GIDA ENFLASYONU OECD ORTALAMASINDA YÜZDE 14, TÜRKİYE'DE YÜZDE 68

OECD ülkelerinde enerji fiyatlarındaki yıllık artış şubat ayında olduğu yüzde 11,9 seviyesinden martta yüzde 1,3'e geriledi. Enerji enflasyonu 38 ülkenin 36'sında gerilemesine rağmen OECD, düşüşte baz etkisinin rol oynadığına vurgu yaptı. Hatırlanacağı üzere Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardında Mart 2022'de enerji fiyatları hızla artmıştı.

OECD ülkelerinde yıllık gıda enflasyonu ise mart ayında yüzde 14,9'dan yüzde 14'e geriledi. TÜİK, mart ayı gıda ve alkolsüz içecekler kategorisindeki enflasyonu yüzde 67,89 olarak açıklamıştı.

G20 ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

G20 ülkeleri arasında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 8'den yüzde 6,9'a geriledi. Türkiye, enflasyonun yüzde 100'ün üzerinde olduğu Arjantin'den sonra en yüksek tüketici enflasyonu oranına sahip G20 ülkesi oldu.

Euro Bölgesi'nde yıllık TÜFE, martta yüzde 8,5'ten yüzde 6,9'a geriledi.

NİSAN VERİLERİ

TÜİK, nisan ayı enflasyon oranının aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise 43,68 olduğunu bildirmişti. ENAG ise nisanda aylık enflasyonu yüzde 4,86, yıllık enflasyonu ise yüzde 105,19 olarak belirtmişti.