OECD raporunda utanç verici tablo

Editör: Ersoy Özden

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin düzenli aralıklarla yayınladığı çeşitli alanlardaki sıralamalarda Türkiye adına utanç verici bir sıralama daha yayınlandı. Eğitimden duyulan memnuniyetsizlik sıralamasında 45 ülke arasında Türkiye 45. Olarak son sırada yer aldı.

Örgütün ülke vatandaşlarının sağlık, eğitim ve adalet sisteminden duydukları memnuniyetsizliklerini inceleme altına alan OECD 45 ülkedeki sıralamayı paylaştı. Üye olan 38 ülke ve üye olmayı bekleyen 7 ülkenin araştırmaya dahil edildiği araştırmada sağlık hizmetlerinde yüzde 68, eğitim sisteminde yüzde 67 ve adalet sisteminde yüzde 56’lık bir ortalama çıktı.

EĞİTİMDE YÜZDE 21

Türkiye’nin eğitim sisteminde memnuniyet oranı yüzde 21’lik bir sonuç ortaya çıktı. Bu oran 45 ülke arasında en düşük seviye olarak belirlendi. Eğitim seviyesinde en yüksek oran yüzde 88 ile Endonezya olarak seçildi. Norveç yüzde 87, Finlandiya yüzde 85, İsviçre ve İrlanda ise yüzde 84 ile ilk 3 sırayı paylaştı.

YARGIDA DA TABLO DEĞİŞMEDİ

Yargıda da sonuç değişmedi. Türkiye’de yargıya güven yüzde 33 ile son sıralarda yer alırken Türkiye ile birlikte Kolombiya, Brezilya, Slovak Cumhuriyeti, Şili ve Kore ile yüzde 33 oranında kaldı.

Sağlık sistemi ortalamanın altında kaldı. 45 ülke arasında sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ortalama yüzde 68 olurken bu oran Türkiye özelinde yüzde 58’de kaldı. Sağlık sisteminden memnuniyet oranı en yüksek olan ilk üç ülke ise İsviçre, Belçika ve Endonezya olarak ölçüldü.