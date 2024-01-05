Almanya'da koalisyon hükümetinin tarım sektöründeki vergi ayrıcalıklarını kaldırma planına şiddetle karşı çıkan çiftçiler, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’in Kuzey Denizi kıyısındaki bir feribottan inmesine izin vermediler.

Hükümetin tarım sektörünü kızdıran maliyet tasarrufu planlarından kısmen vazgeçmesinden birkaç saat sonra, bir grup çiftçi Almanya'nın şansölye yardımcısının feribottan inmesini engelledi. Protesto hem hükümet hem de muhalefet tarafından kınandı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre polis, çiftçilerin Perşembe akşamı Kuzey Denizi kıyısındaki Schluettsiel'de bir iskeleyi kapattığını ve Şansölye Yardımcısı Robert Habeck'in küçük Hooge adasına dönmek zorunda kaldığını söyledi. Cuma günü, çevreci Yeşiller Partisi üyesi ve aynı zamanda ekonomi ve iklim bakanı olan Habeck'in gece başka bir feribotla ana karaya ulaştığını aktardılar.

Polis, protestoya 100'den fazla kişinin katıldığını ve görevlendirilen yaklaşık 30 polis memurunun biber gazı kullandığını söyledi.

Şansölye OIaf Scholz'un sevilmeyen hükümeti, geçen ay 2024 bütçesindeki 17 milyar avroluk (18,6 milyar dolar) boşluğu doldurmaya yönelik bir paketin parçası olarak tarım sübvansiyonlarını kesme planlarını açıklayarak çiftçileri kızdırdı. Çiftçiler Berlin'de traktörlerle protesto gösterisi düzenledi ve gelecek hafta daha fazla gösteri yapılması çağrısında bulundu.