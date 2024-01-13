Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi

Kaynak: DHA
Of’ta kar yağışı sonrası vaşak görüntülendi
Trabzon'un Of ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan vaşaklar görüntülendi.

Dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar sonrası karla kaplanan arazide dolaşan bir vaşak kameralara yansıdı.

Bölgede artan kar yağışından sonra ormanlık alanlardan ilçe merkezine yakın mahallerde görülen yabani hayvanlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Karla kaplı arazide dolaşan vaşak, bölgede otomobilleriyle seyahat edenler ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşları meraklı gözlerle izleyen vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

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