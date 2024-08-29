OGC Nice, Moukoko transferini bitirdi

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OGC Nice, Moukoko transferini bitirdi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un forvet oyuncusu Youssoufa Moukoko Fransa ekibiyle resmen anlaştı.

İsmi bir süre Galatasaray'la da anılan Youssoufa Moukoko'nun bu sezon Fransa birinci ligi Ligue 1'de oynayacağı kesinleşti.

Kamerun asıllı Alman vatandaşının ismi Olympique Marsilya ve Stade de Reims ile anılıyordu. Fakat Alman Milli Takımı'nda da forma giyen forvete imza attırmayı başaran takım OGC Nice oldu.

OGC Nice yönetimi oyuncunun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

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