22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Öğle yemeği yararlı mı?

Öğle yemekleri kimine göre arkadaş, dost buluşmaları, kimine göre yemek sonrası içilen kahve ya da çayla kısa süreli sohbet mutluluğu. Peki, öğle yemeği zararlı mı? İşte detaylar…

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:45
Takip Et

Öğle yemeği faydalı mı?

Öğle yemeği yararlı mı?
+
Aa
-

Öğle yemeği abartılmadıkça gerekli bir öğün. Gerekli oluşu bazı yararları da beraberinde getiriyor. İşte öğle yemeğinin yararları:

VÜCUT İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR
Yemek yemek sadece bir eğlence ya da sosyalleşme aracı değil. Aynı zamanda vücut için önemli bir gereksinimdir.

SOSYALLEŞMEYİ SAĞLIYOR
Arkadaşlarla ya da yalnız başınıza çıktığınız bir öğle yemeği molası sizi kendinize getirir. Enerji toplanır, depolanır mesai bitimine kadar o enerjiyle yol alırsınız.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU MU?..
Kısa molalar bireyi tükenmişlik sendromuna karşı koruyor, stres seviyesini azaltıyor

İYİ HİSSETTİRİYOR
En sevdiğiniz sandviçi ya da salatayı alıp bir köşede usulca gözlerden uzak yemek enerjinizi ve psikolojinizi düzenliyor. Zor bir gün geçirirken öğle yemeğine çıkmak insana gerçekten de huzur veriyor.

ZİHİNSEL GÜÇ TAZELENİYOR
Her bireyin zihinsel enerji miktarı var. Gün içerisinde zihinsel motivasyonunuzu ve enerjinizi dengeli bir seviyede tutabilmek için öğle yemeği şart.

HAREKET ETMEK İÇİN FIRSAT SAĞLIYOR
Sürekli masa başında oturup ekrana bakmak zihni de fiziği de yorar. Öğle molasında bilgisayarın başından kalkın ve hafif bir şeyler yemek için dışarı çıkın.30 dakikalık yürüyüş yapın. Böylece öğleden sonra kendinizi yorgun hissetmek ya da uykunuzun gelmesi yerine kendinizi çok daha formda hissedeceksiniz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
3
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
4
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
7
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿TEM Otoyolu Bolu geçişini sis kapladı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Uzmanlar uyardı: Son 10 yılda arttı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Acile getirilen çocuk sayısı günlük bini aştı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
﻿Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu: 35 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.