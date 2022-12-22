Öğle yemeği yararlı mı?

Öğle yemeği abartılmadıkça gerekli bir öğün. Gerekli oluşu bazı yararları da beraberinde getiriyor. İşte öğle yemeğinin yararları:

VÜCUT İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR

Yemek yemek sadece bir eğlence ya da sosyalleşme aracı değil. Aynı zamanda vücut için önemli bir gereksinimdir.



SOSYALLEŞMEYİ SAĞLIYOR

Arkadaşlarla ya da yalnız başınıza çıktığınız bir öğle yemeği molası sizi kendinize getirir. Enerji toplanır, depolanır mesai bitimine kadar o enerjiyle yol alırsınız.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU MU?..

Kısa molalar bireyi tükenmişlik sendromuna karşı koruyor, stres seviyesini azaltıyor

İYİ HİSSETTİRİYOR

En sevdiğiniz sandviçi ya da salatayı alıp bir köşede usulca gözlerden uzak yemek enerjinizi ve psikolojinizi düzenliyor. Zor bir gün geçirirken öğle yemeğine çıkmak insana gerçekten de huzur veriyor.

ZİHİNSEL GÜÇ TAZELENİYOR

Her bireyin zihinsel enerji miktarı var. Gün içerisinde zihinsel motivasyonunuzu ve enerjinizi dengeli bir seviyede tutabilmek için öğle yemeği şart.

HAREKET ETMEK İÇİN FIRSAT SAĞLIYOR

Sürekli masa başında oturup ekrana bakmak zihni de fiziği de yorar. Öğle molasında bilgisayarın başından kalkın ve hafif bir şeyler yemek için dışarı çıkın.30 dakikalık yürüyüş yapın. Böylece öğleden sonra kendinizi yorgun hissetmek ya da uykunuzun gelmesi yerine kendinizi çok daha formda hissedeceksiniz.