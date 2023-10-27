Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Karaman’da tartıştığı oğlu tarafından göğsünden ve karnından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Karaman'ın Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bir apartman dairesinde, K.K. (26), henüz bilinmeyen bir nedenle babası Sedat Kurt (49) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K., eline geçirdiği bıçakla babası Sedat Kurt’u göğsünden ve karnından bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan K.K. ise polis tarafından kısa süre içinde suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, kavganın yaşandığı evde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sedat Kurt’un kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw062324-02.jpg

aw062324-05.jpg

aw062324-06.jpg

aw062324-07.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı