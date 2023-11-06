Oğlunu kaybeden Naldo ilk kez konuştu: Davi Antalyaspor'u çok severdi

Trafik kazasında oğlunu kaybeden Naldo, uzun süre uzak kaldığı yeşil sahalara Beşiktaş maçıyla geri döndü, attığı mesajla herkesi duygulandırdı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Oğlunu kaybeden Naldo ilk kez konuştu: Davi Antalyaspor'u çok severdi

Antalyasporlu Naldo'nun eşi ve çocuğu 7 Eylül'de Antalya'da trafik kazası geçirmişti. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Davi tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Naldo, bu sürede uzak kaldığı yeşil sahalara geri döndü. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş maçı kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde oturan Naldo, sosyal medya hesabından yaptığı şu ifadeleri kullandı:

'DAVİ, ANTALYASPORU ÇOK SEVİYORDU'
"Bu zor zamanlarımızda bizden desteğini bir an bile esirgemeyen taraftarımıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, yöneticilere ve başkanlara hangi kelimelerle teşekkür edilir inanın bilemiyorum. Bugün geriye kalan tek şey, saha içinde ve saha dışında gösterdiğiniz sevgiye olan minnettarlığım. Davi, Antalyaspor'u ve stadımızı çok seviyordu. Bütün gösterdiğiniz bu sevgiden dolayı çok mutlu olmalı. Biz de gösterdiğiniz sevgiden dolayı mutluyuz."

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Beşiktaş maçının ardından tribünde oğlu Davi ile ilgili açılan pankarta doğru ilerleyen Naldo, taraftarı selamladı.

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