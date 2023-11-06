Antalyaspor'dan 10 yıllık Beşiktaş zaferi

Antalyaspor, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı 10 yıl sonra iç sahada kazanma başarısı gösterdi.

KAYNAK: AA
Antalyaspor'dan 10 yıllık Beşiktaş zaferi

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenerek puanını 15'e yükseltti.

Ligin 10. haftasında 1-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından iç sahada Beşiktaş'ı da evine puansız gönderen Akdeniz ekibi, üst üste iki maçını kazanarak çıkışını sürdürdü.

Süper Lig'de bundan önce Beşiktaş'ı iç sahada 2013-2014 sezonunda 30 Eylül 2013'te 2-0 yenen kırmızı-beyazlılar, o günden sonra evindeki karşılaşmalarda rakibine skor üstünlüğü kuramadı.

Antalyaspor, bu 10 yıllık sürede Beşiktaş ile ligde karşılaştığı iç saha mücadelelerinde 6 yenilgi yaşadı, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Jehezkel, 4 golle Buksa'yı yakaladı

Öte yandan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Beşiktaş karşısında iki gole imza atarak, takımının üç puan kazanmasına önemli katkı sağladı.

Akdeniz temsilcisinin mücadeledeki diğer golünün pasını da veren İsrailli futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla dördüncü golüne ulaştı.

Ligin 6. haftasında Bitexen Antalyaspor'un 2-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında da takımının iki golünü atan Jehezkel, Beşiktaş karşılaşmasına kadar bu sezon dört golle "takımın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Polonyalı forvet Adam Buksa'yı yakaladı.

Antalyaspor, ligin 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

İlgili Haberler
Hasan Arat'tan Antalyaspor maçı sonrası çağrı: Bir dönemi hep birlikte kapatalım
Hasan Arat'tan Antalyaspor maçı sonrası çağrı: Bir dönemi hep birlikte kapatalım
Oğlunu kaybeden Naldo ilk kez konuştu: Davi Antalyaspor'u çok severdi
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Gündem
Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı Dünya
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki soykırım ve çocuk cinayetleri bir an önce durdurulmalı
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı Dünya
Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı
Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme Spor
Beşiktaş'ta Bailly Tayfur geriliminde flaş gelişme
İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor Sağlık
İşte ölümcül hastalıklara savaş açan mucize besin. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını koruyor
Hollandalı siyasetçi yine İslam'ı hedef aldı Dünya
Hollandalı siyasetçi yine İslam'ı hedef aldı
PKK'nın sığınağına hava destekli baskın Gündem
PKK'nın sığınağına hava destekli baskın