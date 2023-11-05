Oğlunun gözü önünde kaçırmaya çalıştı. İstanbul'da sokak ortasında yaşandı

İstanbul Şişli’de eski eşi tarafından kaçırılmaya çalışılan bir kadın zor kurtuldu. Yanında oğlu da bulunan kadını kaçırmaya çalışan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğlunun gözü önünde kaçırmaya çalıştı. İstanbul'da sokak ortasında yaşandı

Şişli’de bir kadın, eski eşi ve yanındaki iki kişi tarafından iş yerinde kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, adamların elinden zor kurtuldu. Şişli polisinin yakaladığı şahıslar adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çiğ köfteci dükkanının sahibi olan Sibel Ç. (37), bir süre önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı dini nikahlı eşinden ayrıldı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık devam edince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sibel Ç.’nin eski eşi Turgay A. ile kardeşi Uğraş A. ve Mustafa Y. ile birlikte iş yerini bastı.

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KADINI KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Buradan kadını darp eden şahıslar, karşı koymaya çalışan oğlu Miraç G.’ye de silah çekti. Anne ve oğlunu darp eden şahıslar, onları kaçıramayacağını anlayınca iş yerinin güvenlik kamera cihazını da söktükten sonra cep telefonunu da gasp ederek kaçtı. Kaçırma girişimi ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından Sibel Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilerek taburcu edilen anne ve oğlu şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, önce şahısların geldiği araçların plakasını ardından da şahısları tek tek tespit etti. Şahısların adreslerine operasyon yapan Şişli polisi, onları gözaltına aldı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan şahıslara, “gasp”, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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