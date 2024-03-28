Oğluyla kavga eden çocuğu eline aldığı şişle tehdit etti: 'Senin beynini patlatırım'

Dün öğlen saatlerinde Kağıthane'de meydana gelen olayda iddiaya göre iki çocuk parkta top oynarken kavga etmeye başladı. Olayı öğrenip sinirlenen anne, eline aldığı şişle çocukların yanına geldi. Sinirli kadın, oğluyla kavga eden çocuğu 'Senin beyninin patlatırım,' diyerek tehdit edip üzerine yürüdü.

Eline taş alıp korkuyla kendini savunmaya çalışan çocuk ise 'Dur abla, bir kendine gel. Canım ablam, bir dakika. Senin yaşın başın kaç? Benden 20 yaş büyüksün' diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından çocuğun ailesinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananlar bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.