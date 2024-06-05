Öğrenciler sıcağa aldırmadı Çevre Haftası mesajı için çöp poşetiyle yürüdü

Bartın’da Türkiye Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu. 5-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası etkinlikleri, Bartın’da öğrencilerin ve il protokolünün katıldığı yürüyüşle başladı. Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde toplanan öğrenciler, bando takımının ritmik müziği eşliğinde çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

Etkinlikte en çok dikkat çeken grup, sıcağa rağmen çöp poşetlerinden yaptıkları kıyafetlerle korteje katılan öğrenciler oldu. Ellerinde taşıdıkları pankartlar ve yaratıcı kostümleriyle yürüyen öğrenciler, çevreye verdikleri önemi ve geri dönüşümün önemini vurguladı.