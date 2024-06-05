Sokak röportajında konuşan kadın gündem oldu: "Yeryüzündeki şeytan benim"

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak röportajında konuşan kadın gündem oldu: "Yeryüzündeki şeytan benim"

Genç kız sokak röportajında “Şeytanın cennetteki ismi nedir?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada tepki topladı. "Şeytanım ben, şeytandan 2 saniye önce doğdum."

Yapılan bir sokak röportajında, genç bir kızın "Şeytanın cennetteki ismi nedir?" sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada gündem oldu. "Ben. Şeytanım ben. Her şeyi yaptım, şeytandan 2 saniye önce doğdum." diyen genç kız, kendini şeytan ilan ederek izleyenleri şok etti.

Röportajda, eski sevgilisinin aranması olduğunu ve onu polise yakalattığını anlatan genç kız, bu kişinin şu anda hapiste olduğunu belirtti. Ayrıca, kendisini üzen kız arkadaşlarının sevgililerini gözlerinin yaşına bakmadan ellerinden aldığını iddia etti. Bu şok edici açıklamalar kısa sürede viral olurken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından büyük tepki aldı.

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