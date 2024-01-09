Öğrencilerin elinden düşmüyor ama zehir saçıyor

Kaynak: DHA
Öğrencilerin elinden düşmüyor ama zehir saçıyor
Yeni eğitim ve öğretim yılında ara tatile az bir zaman kala öğrenci ve velilerin yolu sık sık kırtasiyelere düşüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda bazı kırtasiye ürünleri adeta zehir saçıyor. Peki, hangi kırtasiye ürünleri zararlıdır?

Her yaştan kırtasiye ürünlerine olan ilgi yoğun olsa da sık kullandığımız bu ürünlerin materyal kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Bu konuya ilişkin Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak açıklamalarda bulundu.

Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak kırtasiye ürünlerine ilişkin konuştu. Özellikle tahta kalemlere dikkat çeken Bayrak materyal kalitesine vurgu yaptı.

Mehmet Bayrak, “99 liraya çanta satılıyor. Bu ürünler sağlıklı ve sağlam değil. Çorba bile bu fiyata değil artık. Kırtasiyecilerde çanta satışı okul açılmadan ve 11'inci ayda artar. 11'inci ayda artmasının sebebi okul açılmadan ucuza alınan çantaların 2 ayda yırtılması" dedi.

Mehmet Bayrak, defter ve çeşitli boya malzemelerinde kimyasal ürünlerin kullanıldığını açıkladı. Bu ürünlerin geri dönüştürülmüş ürün olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

Geri dönüştürülmüş ve 3'üncü sınıf ham madde olan kağıt ürünlerinin göz sağlığını da bozabileceğini ve lisanslı ürünlerin satın alınmasının çocuk sağlığı ve ürün sağlamlığı açısından daha doğru olduğunu belirtti.

Kentteki bir zincir markette tahta kalemin üzerinde 'Solvent içerir, sağlığa zararlıdır' uyarısı olduğunu söyleyen Bayrak, "Sağlığa zararlı ürünler olduğunu yaptığımız incelemelerde gördük. Vatandaş ucuza alacağım diye bunu tercih ediyor. Ancak çocuklarının ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geleceğini bilmiyorlar. Sağlıksız ürünleri ucuza satıyorlar. 'Çocuklara satılamaz, verilemez' uyarısı olan tahta kalemini 9,50 liraya satıyorlar. Bu ürün okul listesinde bulunuyor. Marketlerin 3 tanesini 9,50 liraya sattığı tahta kaleminin kırtasiyelerdeki adet fiyatı ise 15-20 liradan başlıyor" şeklinde konuştu.

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