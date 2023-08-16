Kırtasiye ürünleri de 2'nci ele düştü. Veliler enflasyonun altında ezildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala aileler soluğu kırtasiyelerde alırken, bu yılın ana konusu geçen yıla kıyasla ortalama 2.5 kat artan ürün fiyatları oldu. Hal böyle olunca veliler, internette satılan 2'nci el ürünlere yönelmeye başladı.

NTV'den Emirhan Ergen'in haberine göre, Geçen yıl kırtasiye alışverişinin merkezi Eminönü'nde bir öğrencinin ortalama ihtiyaçları 500 ile bin lira arasında tutarken bu yıl bu rakam 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Yüksek fiyatlar nedeniyle 2'nci el ürünlere yönelen veliler, internette kullanılmış kırtasiye ürünleri piyasasının oluşmasına yol açtı.

İNTERNETTE 2'NCİ EL PİYASASI OLUŞTU

Kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışları yüzde 100'e varan oranlara ulaştı. Hal böyle olunca internet üzerinden, 2'nci el tükenmez kalemlerden defterlere, silgilerden uçlu kalemlere birçok ürün satılmaya başlandı.

Fiyat artışlarının en çok etkilediği ürünlerin başında çantalar geliyor. Geçen yıl 200-250 TL aralığında olan çanta fiyatları, bu yıl 400-500 TL seviyelerine kadar tırmandı. Bu da, ikinci el çantalara olan talebi artırdı ve bu ürünlerin internette en çok ilgi gören ürünler arasında yer almasına sebep oldu.

Öte yandan bazı kişilerin, elindeki az kullanılmış veya neredeyse hiç kullanılmamış kırtasiye malzemelerini ek gelir elde etmek için kırtasiye dükkanlarına satmaya başladığı belirtildi.