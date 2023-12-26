Öğretim üyesi doktoru demir çubukla döverek öldürdüler. Rahatladınız mı magandalar?

Kaynak: İHA
Öğretim üyesi doktoru demir çubukla döverek öldürdüler. Rahatladınız mı magandalar?
İzmir’de çıkan tartışmada Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle demir çubukla dövülerek yaşamını yitirdi.

Korkunç olay 21 Aralık’ta yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet bulunan 2 grup kafeteryada buluştu.

Olayda taraflar birbirlerine saldırdı. Bu sırada demir çubukla darbedilen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle beyin kanaması geçirdi.

Dicle'nin dün maalesef beyin ölümünün gerçekleşti.

Olayla ilgili S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Dicle’nin vefatı Dokuz Eylül Üniversitesinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada "Üniversitemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Zafer Dicle'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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