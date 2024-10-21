Öğretmen Akademilerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özgün projelerinden Öğretmen Akademileri'nde yeni dönem başladı. Bursa Öğretmen Akademileri geçen dönem 3 bin 500 öğretmeni ağırladı. Bu dönem sayının iki katına çıkması bekleniyor.

Öğretmen Akademileri çerçevesinde kurulan Bursa Edebiyat Akademisi'nin ilk konuğu yaşayan en büyük Türk şairlerinden Hüseyin Atlansoy oldu. Yıldırım Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen program yoğun katılıma sahne oldu. Yunus Emre'den başlayarak günümüze kadar gelen Türk şiirinin aşamalarını ele alan Atlansoy; şiirin diriltici, sağaltıcı ve yöneltici özelliklerini Yunus Emre, Şeyh Galip, Mehmet Akif, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Ziya Osman Saba, Necip Fazıl, Sezai Karakoç gibi şairler örneğinde ele aldı. Yakın döneme mührünü vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, Cahit Koytak gibi isimlerin önemine dikkat çeken Atasoy, "Şiir uzun süre sıfatlarla ilerledi. İkinci Dünya savaşından sonra İkinci Yeni ile sıfatsözden fiilsöze ilerledi şiirimiz. Bir anlamda İkinci Yeni ile şiirimize matematik bilen adamlar girdi" şeklinde konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da restorasyonu tamamlanarak halkın hizmetine açılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi hakkında bilgi verdi. Bu yeni merkezin sanat, edebiyat ve düşüncenin Bursa'daki önemli merkezlerinden biri olmasını amaçladıklarını belirten Başkan Yılmaz özellikle öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen akademi faaliyetlerine ev sahipliği yaptıklarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Başkan Oktay Yılmaz program sonunda Şair Hüseyin Atlansoy'a hediye takdim etti. Program katılımcılarına da Yıldırım Belediyesi yayınlarından kitaplar hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ve imza etkinliği ile sona erdi. Bursa Edebiyat Akademisi kapsamında bu dönem yirmiyi aşkın şair ve yazar Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde ağırlanacak. Faaliyetlere öğretmenlerin yanı sıra edebiyata ilgi duyan Bursalılar da katılabiliyor.