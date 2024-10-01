Öğretmen öğrencilerin gözü önünde darp edildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Musa Kazım Manasır İlkokulu'nda meydana gelen olayda, sarhoş olduğu iddia edilen bir veli, öğrencilerin gözü önünde bir öğretmene fiziki saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan öğretmen, darp raporu alarak veli hakkında şikayette bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, olayı şiddetle kınayarak, bu tür saldırıların eğitim camiasında büyük tedirginlik yarattığını ve eğitimcilerin mağduriyetine yol açtığını belirtti. Sendika yetkilileri, Denizli Adliyesi'ne giderek saldırgan veli hakkında suç duyurusunda bulundu ve olayın takipçisi olacaklarını vurguladı. Yetkililer, eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.