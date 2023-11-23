Öğretmenler 24 Kasım'da bu oyunları ücretsiz izleyecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin misafir edileceğini duyurdu. Sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
Öğretmenler 24 Kasım'da bu oyunları ücretsiz izleyecek

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kapılarını öğretmenlere ücretsiz açıyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılına öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerle ulaşıldığı, onların yetiştireceği nesillerin, Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracağı ifade edildi.

Açıklamada, sahnelerin, yarın akşam tüm öğretmenlere açık olacağı bildirildi.

24 Kasım'da temsil edilecek oyunlar ise şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: Gonzago'nun Öldürülmesi, İzafiyet, Ocak, İki Kişilik Hırgür, Dogville

İstanbul Devlet Tiyatrosu: Yedi Kadın, Bir Nefes Dede Korkut, Çağrılmadan Gelen

İzmir Devlet Tiyatrosu: Çöplük, Martı, Fareler ve İnsanlar

Bursa Devlet Tiyatrosu: Meraki, Yalan Makinesi

Antalya Devlet Tiyatrosu: Shakespeare'in Bütün Oyunları

Trabzon Devlet Tiyatrosu: Yağmurcu

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Sanat

Erzurum Devlet Tiyatrosu: Yalan Kozası

Konya Devlet Tiyatrosu: Murtaza

Sivas Devlet Tiyatrosu: Notre Dame'ın Kamburu

Van Devlet Tiyatrosu: Tom Dick ve Harry

Kayseri Devlet Tiyatrosu: Periferi

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