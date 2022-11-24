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Google’dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle

Google, Öğretmenler Günü'ne özel doodle yaptı. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ortaya çıktı?

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 01:27
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Öğretmenler Gününün anlam ve önemine dair Google dan Doodle geldi

Google’dan Öğretmenler Günü’ne özel doodle
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24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

ÜLKE ÇAPINDA KUTLANMASINA KARAR VERİLDİ

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

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