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Google Cumhuriyeti böyle kutladı

İnternet devi Google, her bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logosunu değiştirdi. Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:02
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Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Google Cumhuriyeti böyle kutladı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İnternet devi Google, her bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logosunu değiştirdi. 

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.
İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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Keskin Göz
29.10.2022 10:14
Pasta tabağın da gibi olmuş.  
 
Abbas
29.10.2022 10:00
El oğlu anladı biz anlamadık, yananlarım ben buna yanarım  
 
Asker
29.10.2022 09:29
Kurtuluş bayramlarını kutlamayanlar ileride dini bayramlarını kutlayamaz. Bize bu cumhuriyeti teslim edenlere sonsuz teşekkürler.  
 
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