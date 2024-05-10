Öğretmenler Iraklı katilin öldürdüğü okul müdürü için ayakta. Milli Eğitim Bakanı'na istifa çağrısı

İstanbul Eyüpsultan’da özel bir lisede, 17 yaşındaki Iraklı bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için; Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı.

Öğretmenler, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etmek için greve çıkarken, bugün, Kartal’da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu’nda sınıflar boş kaldı. Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Greve katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

BAZI OKULLAR BOŞ KALDI

Yalnızca bir öğrenciyle okula gelen servis şoförü Adem Ayka, “Grev olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki grevi olacağını söylediler. O yüzden de bir tane öğrenci ile geldim. Öğrenci gelmedi. Normalde kapasitemize göre alıyorduk 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir tane öğrenciyle geldik, dersler boş geçecek diye. Gruplardan yazdılar, ‘Gelmiyoruz.’ diye.” ifadelerini kullandı.

Öğrencisini okula getiren bir veli ise, “Öğretmen geldi diye bir duyum aldım ama. Sendikaya bağlı öğretmenler bıraktı diye biliyorum. Sendikaya bağlı olmayan öğretmenler gelmek zorunda kaldı.” dedi.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR’DE ÖĞRETMENLER AYAKTA

İstanbul dışında Ankara ve İzmir’de de, İbrahim Oktugan için protestolar sürerken, öğretmenler TBMM’ye yürüdü.

TBMM ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Eğitim sendikaları, TBMM Çankaya Kapısı önünde bir araya geldi ve “Öğretmenler burada, bakan nerede?”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Yaşasın öğretmen dayanışması” ve “Öğretmenler burada bakan nerede?” sloganları atıldı.

BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Öğretmenler, İbrahim Oktugan’ın Iraklı öğrenci tarafından katledilmesini protesto etmek amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş düzenledi. Müdürlüğün önünde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağıran öğretmenler, “Susma haykır, şiddete hayır” ve “Kader değil, bu bir cinayet” sloganları attı.

İZMİR’DE PROTESTO

İzmir’de de Eğitim-İş ve Eğitim-Sen tarafından Konak Meydanı’ndan SGK İl Müdürlüğü önüne yürüyüş gerçekleştirildi.

“GÜVENLİK AÇIKLARININ FATURASINI CANIMIZLA MI ÖDEYELİM?”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikalar adına ortak açıklamayı gerçekleştirdi. Özbay, yaşanan cinayetin nedeninin eğitimcileri itibarsızlaştıran politikalar olduğunu belirtti ve “Artık yeter diyoruz. Can korkusuyla yaşamak istemiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımlarıyla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda savaşlarda bile hedef alınmayan okullarda eğitim emekçileri şiddetin hedefi olmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın plansızlığı nedeniyle okullarda güvenlik riski oluştuğunu vurgulayan Özbay, “Okullardaki güvenlik açıklarının faturasını canımızla mı ödeyelim? Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Daha önce defalarca yaşadığımız cinayetler gibi bu son cinayetin azmettiricileri öğretmenliği itibarsızlaştıranlardır.” ifadelerini kaydetti.

Özbay, “‘Herkes öğretmenlik yapabilir, öğretmenler çalışmıyor’ ya da az çalışıyor gibi yanlış bir algıyı topluma yaymaya çalışanlardır. Bizleri bugün okullarımızda açık hedef haline getiren, liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları hükümdarlık alanı gibi kullananlardır. Her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan siyasi iktidardır, onların atadığı yandaş yöneticilerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okulda şiddeti körükleyenler, eğitime dair önerilerimize yıllardır kulak tıkayanlardır, gerçek sorunları görmezden gelenlerdir” şeklinde konuştu.

“EĞİTİMDE ŞİDDET YASASI HAZIRLANMALI”

Kadem Özbay, okullardaki şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla eğitim sendikalarıyla birlikte eğitimde şiddet yasası düzenlenmesinin gerektiğini vurguladı.

Özbay, “Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı önlemek için bir an önce Eğitimde Şiddet Yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleyeceğini gösteren somut bir eylem planı eğitimcilerle, gücünü örgütlüğünden alan bizim gibi sendikalarla hazırlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

AKP’nin 22 yıllık iktidarı süresince eğitim sisteminde birçok değişiklik yapıldığını belirten Özbay, “Sorun sizde, sorun sizin zihniyetinizde” dedi.

Özbay, açıklamasının devamında, “22 yıllık iktidarda dördüncü kez müfredatta değişiklik yapıyorlar, onlarca defa sistem değişikliği, eğitim sisteminin başı döndü. Her seferinde sorun için müfredatı, öğretmeni, öğretmeni işaret ettiler. Sorun müfredatta değildi siz gelene kadar, sorun öğretmende değildi siz gelene kadar, sorun öğrencide değildi siz gelene kadar. Sorun sizde, sorun sizin zihniyetinizde. Artık yeter, can korkusuyla çalışmak istemiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Öğretmenler, TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanıp Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Oktugan’ın katledilmesinin sonrasında TBMM önünde eylem yapan Eğitim-Bir-Sen adına açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak amacıyla, dün yaptıkları basın açıklamasının ardından iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı.

Yalçın, ülke genelinde basın açıklamaları yapacaklarını ve iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak, 1 hafta sürecek dilekçe kampanyası başlatacaklarını ifade etti ve TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere toplayacakları imzaları yine bir basın açıklamasıyla teslim edeceklerini aktardı.

TEKİN DÖRT EĞİTİM SENDİKASININ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik saldırılar hakkında dört eğitim sendikasının başkanlarıyla görüşmüş ve bir basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Tekin, “Bakanlık olarak bizler de bu tür olaylarla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızla ilgili başta yargı süreçlerini bizzat müdahil olup takip etmek olmak üzere alabileceğimiz bütün tedbirlerle birlikte alıp her türlü adımı atmaya kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında bilgi veren Tekin, “Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik.” açıklamasını yapmıştı.