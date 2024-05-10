Bu kez veli okulu birbirine kattı. Müdürün odasını bastı

Kaynak: Ekol TV
Bu kez veli okulu birbirine kattı. Müdürün odasını bastı
Kızı eve geç gittiği için okula gidip güvenlik kameralarını izlemek isteyen bir baba ortalığı okulu birbirine kattı. Müdür ve yardımcısına saldırmaya yeltenen baba odanın kapısını tekmeledi. Görüntüler akıllara durgunluk verdi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde özel okulda işlenen müdür cinayeti Türkiye gündemini sallarken bir öğretmene şiddet haberi de Maltepe'den geldi. Kızı eve geç gelen veli Okulu bastı ortalığı birbirine kattı.

KAMERA KAYITLARI GÖSTERİLMEYİNCE SİNİRDEN DELİYE DÖNDÜ

Bir baba, okulda düzenlenen etkinlik kapsamında geziye giden kızının eve geç kaldığını öne sürerek Zümrütevler İlkokulu'na gitti, doğrudan müdür ve yardımcılarının bulunduğu odaya yönelen baba kamera kayıtlarına bakmak istedi. Baba kapıdan geri çevrilince sinirden deliye döndü.

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KÜFÜRLER, TEHDİTLER HAKARETLER ETTİ

Öfkeli veli eğitimcilere küfür ve tehditler etmeye başladı. Okul koridorunda tansiyon giderek yükseldi. Müdür ve yardımcısı kapıyı kapatıp odaya girince veli kapıyı tekmelemeye başladı.

SANDALYEYLE MÜDÜRÜN KAPISINI KIRMAYA ÇALIŞTI

Diğer öğretmenler ve görevliler araya girme istedi ancak velinin sakinleşmeye niyeti yoktu. Veli, araya girenleri de itekledi. Eline sandalye alıp müdürün kapısını kırmaya çalıştı. Okulun güvenlik görevlisi geldi, onun da işini yapmasına veliyle birlikte okula gelen bir kadın engel olmaya çalıştı.

Baba okulu birbirine kattığı esnada geziden dönen kızı çoktan eve gelmişti. Olay yerine polis çağrıldı, taraflar birbirinden şikayetçi olurken okulun önüne polis ekipleri görevlendirildi.

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