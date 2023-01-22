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Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem

Atama bekleyen öğretmenler Ankara'da “100 bin atama” talebiyle Ulus Meydanı’nda eylem yaptı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 19:33
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Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem

Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
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Şevket GÖLÜK - ANKARA / YENİÇAĞ

Türkiye’nin dört bir yanında yıllardır atama bekleyen öğretmen adayları, seslerini hükümete duyurabilmek için bugün Ankara’ya geldi. 

Öğretmen adayları, “100 bin atama” talebiyle Ulus Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yaptı. “Öğretmenler Ulus’ta, atama nerede” ve “Susma haykır, 100 bin haktır” sloganları atan öğretmen adayları, KPSS’den iyi puan almalarına rağmen yıllardır atama beklediklerini söyledi.

Sakarya’dan gelen ve 10 yıldır atanmayı bekleyen Derya Açıkdil ise “Şu an ücretli öğretmenim. Ücretli öğretmen maaşı ile ayrı bir düzeniniz olamaz. Aileye bağlı yaşamaya devam edeceksiniz ki belli bir yaştan sonra bu da zor. Ben sanıyordum ki üniversiteden sonra atanacağız, halbuki öyle değilmiş. Bunu acı bir şekilde görmüş olduk” dedi.

Atama bekleyen diğer öğretmenlerde öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatıldığını belirterek, “Ekonomik olarak daha düşük ücretlerle çalıştırıyorlar. Ben de 2 yıl önce bin 500 liraya ücretli öğretmenlik yaptım” diye konuştu.

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