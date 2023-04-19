Öğretmenlere mezar olduktan sonra çalışma

Adana'da yamaçtan kopan kayaların bir otomobile düşmesi sonucu 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, kayalar iş makineleri ile kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürülüyor.

Öğretmenlere mezar olduktan sonra çalışma

Adana'da Saimbeyli-Feke karayolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü.

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Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi. 4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

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Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün sahası olan Kısıklı mevkiinde yapılan çalışmada, kayalar iş makineleri ile kontrollü olarak parçalanıp, kapanan yola düşürülüyor.

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Düşürülen parçalar da ekiplerce yoldan temizleniyor.

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