Öğretmenlerin 2024-2025 eğitime hazırlık ödeneği açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Öğretmenlerin 2024-2025 eğitime hazırlık ödeneği açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için öğretmenlere verilecek eğitime hazırlık ödeneğini açıkladı.

Temmuz ayında yapılan memur maaş zamlarıyla birlikte belirlenen eğitime hazırlık ödeneği, %64'lük bir artışla 4.085,05 TL olarak belirlendi. Bu miktar, öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağlayacak şekilde hesaplandı.

Ödeneğin hesaplanma yöntemi, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenen gösterge rakamı üzerinden yapıldı. Her yıl güncellenen ekonomik koşullar doğrultusunda belirlenen bu rakam, öğretmenlerin eğitim materyalleri, kitaplar, kırtasiye malzemeleri gibi gereksinimlerini karşılamalarına olanak tanıyor.

Eğitime hazırlık ödeneği, öğretmenlerin ders başı yaparken daha donanımlı olmalarını sağlamanın yanı sıra genel eğitim kalitesini artırmaya da yardımcı oluyor. Öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve performansını güçlendirerek, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda, MEB tarafından sağlanan eğitime hazırlık ödeneği, eğitim sisteminin güçlenmesine önemli bir katkı sunuyor.

İlgili Haberler
İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı
İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı
Dünya devleri Türkiye enflasyon tahminlerini revize etti
Sofraların demirbaş lezzetine rekor zam!
İnternet bankacılığı kullananlar aman dikkat! Uzman isim 23 kritik maddeyi sıraladı
400 bin lirası olan çift maaşa bağlanacak. Bankalar mevduat faizlerini güncelledi
TÜVTÜRK'ten bu sürücülere çifte standart. 4 yıl boyunca muayenesiz trafiğe çıkacaklar
Son Haberler
Bir yürüyen merdiven kazası daha: 4 yaralı Yerel Haberler
Bir yürüyen merdiven kazası daha: 4 yaralı
Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı Spor
Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak Gündem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak
Bagaj ücreti ödememek için yaptığı yöntem viral oldu! Görenlerin nefesi daraldı Dünya
Bagaj ücreti ödememek için yaptığı yöntem viral oldu! Görenlerin nefesi daraldı
Sulama kanalına giren kişi kayboldu Yerel Haberler
Sulama kanalına giren kişi kayboldu
İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı Dünya
İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı
Çaya 1 damla eklemek yetiyor. Tiryakilerine bayram ettirecek tüyo açıklandı Gündem
Çaya 1 damla eklemek yetiyor. Tiryakilerine bayram ettirecek tüyo açıklandı