Öğretmenlerin 2024-2025 eğitime hazırlık ödeneği açıklandı

Temmuz ayında yapılan memur maaş zamlarıyla birlikte belirlenen eğitime hazırlık ödeneği, %64'lük bir artışla 4.085,05 TL olarak belirlendi. Bu miktar, öğretmenlerin mesleki ihtiyaçlarını karşılamalarına büyük katkı sağlayacak şekilde hesaplandı.

Ödeneğin hesaplanma yöntemi, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenen gösterge rakamı üzerinden yapıldı. Her yıl güncellenen ekonomik koşullar doğrultusunda belirlenen bu rakam, öğretmenlerin eğitim materyalleri, kitaplar, kırtasiye malzemeleri gibi gereksinimlerini karşılamalarına olanak tanıyor.

Eğitime hazırlık ödeneği, öğretmenlerin ders başı yaparken daha donanımlı olmalarını sağlamanın yanı sıra genel eğitim kalitesini artırmaya da yardımcı oluyor. Öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve performansını güçlendirerek, öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulmasına olanak tanıyor. Bu bağlamda, MEB tarafından sağlanan eğitime hazırlık ödeneği, eğitim sisteminin güçlenmesine önemli bir katkı sunuyor.

