İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı

Kaynak: İHA
İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı

İngiltere'de yapılan genel seçimler, İşçi Partisi'nin büyük bir zaferle sonuçlandı.

Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımların aksine, İngiliz seçmenlerin çoğunluğu merkez-sol bir partiye yönelerek demokratik bir tercihte bulundu. Sandık çıkış anketleri, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler dahil, saat 22.00 itibarıyla kapandığında, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın yeni hükümeti kuracağını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti, bu da Muhafazakar Parti'nin mevcut Başbakanı Rishi Sunak'ın sandalye sayısının 131'e düşmesine yol açtı.

Avam Kamarası'nda Liberal Demokratlar 61, Reform UK Partisi 13, İskoç Ulusal Partisi 10, Galler'in bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru 4, Yeşil Parti 2 ve diğer partiler toplamda 19 sandalye kazandı. Beklenen yeni başbakan Keir Starmer, Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık yönetimine son veren bu seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, kampanya yürüten herkese ve partisine oy verenlere teşekkür etti.

İlgili Haberler
Öğretmenlerin 2024-2025 eğitime hazırlık ödeneği açıklandı
Öğretmenlerin 2024-2025 eğitime hazırlık ödeneği açıklandı
Elini makineye kaptıran işçinin eli koptu
Elini makineye kaptıran işçinin eli koptu
İstanbul'da yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı
İstanbul'da yakalanan 6 FETÖ üyesi tutuklandı
Bülent Ersoy yemek için beklenmeyince sinirlenip herkesi kovdu
Bülent Ersoy yemek için beklenmeyince sinirlenip herkesi kovdu
Sakarya'da şimşekler görsel şölen yaşattı
Sakarya'da şimşekler görsel şölen yaşattı
Sevgilisini öldürmeye çalışırken neredeyse kendisi ölecekti
Sevgilisini öldürmeye çalışırken neredeyse kendisi ölecekti
Etna Yanardağı kül ve lav yağdırmaya başladı. Kırmızı kodlu uyarı yapıldı
Etna Yanardağı kül ve lav yağdırmaya başladı. Kırmızı kodlu uyarı yapıldı
Annenin nişan atan kadın için şaşırtan cevabı: 'Adam gözünü mü kapatacak'
Annenin nişan atan kadın için şaşırtan cevabı: 'Adam gözünü mü kapatacak'
Son Haberler
Bir yürüyen merdiven kazası daha: 4 yaralı Yerel Haberler
Bir yürüyen merdiven kazası daha: 4 yaralı
Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı Spor
Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu bozkurt selamını çaktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak Gündem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınacak
Bagaj ücreti ödememek için yaptığı yöntem viral oldu! Görenlerin nefesi daraldı Dünya
Bagaj ücreti ödememek için yaptığı yöntem viral oldu! Görenlerin nefesi daraldı
Sulama kanalına giren kişi kayboldu Yerel Haberler
Sulama kanalına giren kişi kayboldu
Çaya 1 damla eklemek yetiyor. Tiryakilerine bayram ettirecek tüyo açıklandı Gündem
Çaya 1 damla eklemek yetiyor. Tiryakilerine bayram ettirecek tüyo açıklandı