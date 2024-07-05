İngiltere’de seçimleri İşçi Partisi kazandı

Avrupa'da yükselen aşırı sağ akımların aksine, İngiliz seçmenlerin çoğunluğu merkez-sol bir partiye yönelerek demokratik bir tercihte bulundu. Sandık çıkış anketleri, Birleşik Krallık'ın dört bir yanında Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler dahil, saat 22.00 itibarıyla kapandığında, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın yeni hükümeti kuracağını gösterdi.

Anket sonuçlarına göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak mecliste çoğunluğu elde etti, bu da Muhafazakar Parti'nin mevcut Başbakanı Rishi Sunak'ın sandalye sayısının 131'e düşmesine yol açtı.

Avam Kamarası'nda Liberal Demokratlar 61, Reform UK Partisi 13, İskoç Ulusal Partisi 10, Galler'in bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru 4, Yeşil Parti 2 ve diğer partiler toplamda 19 sandalye kazandı. Beklenen yeni başbakan Keir Starmer, Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık yönetimine son veren bu seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, kampanya yürüten herkese ve partisine oy verenlere teşekkür etti.