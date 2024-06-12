Ogün Samast adliyeden tespih sallayarak çıktı

Samast, ‘silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçlamasıyla açılan davanın duruşmasına SEGBİS üzerinden katıldı. Samast 16 Ekim’e ertelenen duruşmada savunmasını yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıktı.

2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak Ogün Samast’a yöneltilen ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Samast, geçtiğimiz Kasım ayında tahliye edilmiş ve 11 sanıklı örgüt davasında yargılanmaya devam etmişti.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı zaman aşımı nedeniyle bazı sanıkların davalarının düşürülmesini talep etti. Ayrıca, Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’e ‘Anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Adem Sağlam’a ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Sağlam’ın diğer suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle beraatine karar verilmesi istendi.

Ogün Samast, mütalaaya katıldığını ve ek savunma süresi talep etmediğini belirtirken, diğer sanıklar savunma için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, Samast’a yönelik yurt dışına çıkış yasağının devamına ve taraflara mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.